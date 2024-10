Ribaltamento autocisterna sulla SS85

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dalle ore 13:15 del 14 ottobre alle ore 12 circa del 15 ottobre i Vigili del Fuoco di Isernia coaudiuvati dai colleghi del Nucleo Regionale NBCR (Nucleo Batteriologico Chimico Radiologico) della Direzione Puglia, dislocato a Bari, hanno operato per la messa in sicurezza e recupero di un’autocisterna ribaltata sulla SS 85, tra lo svincolo Isernia Nord e Isernia Centro, cisterna carica di 28.000 litri di acido solforico. Il conducente a causa del sinostro ha riportato alcune ferite ed è stato ricoverato in ospedale.

I Vigili del fuoco, dopo aver isolato l’area hanno provveduto, in collaborazione con la ditta trasportatrice, al travaso della sostanza, alla messa in sicurezza dell’area e al recupero dei mezzi incidentati.