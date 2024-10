Alysia Salisbury, una bambina di cinque anni, è morta tragicamente in un incendio nella sua casa nel Pembrokeshire

Spread the love

Una bambina di cinque anni è morta dopo che un incendio ha travolto la stanza della sorella. Alysia Salisbury è morta quando un incendio ha devastato la casa della sua famiglia a Dolgoed, Pontyglasier, Crymych, Pembrokeshire , sabato 27 maggio 2023.

Venerdì, un’inchiesta presso l’Haverfordwest County Hall ha riferito che l’incendio si era sviluppato alle 20.40 nella camera da letto posteriore al primo piano della proprietà. Era la camera da letto della sorella di Alysia, ma Alysia era nel letto della sorella, essendo andata lì per una notte fuori. La sorella maggiore era uscita momentaneamente per scaldare un po’ di brioche nel forno. L’inchiesta ha appreso che anche la madre Tara Salisbury e il suo compagno Joshua Hale erano nella proprietà insieme alla sorella maggiore di Alysia, che era nella camera da letto in soffitta.

Gli allarmi antincendio hanno iniziato a suonare in casa e l’inchiesta ha sentito come inizialmente si pensasse che fosse dovuto all’uso del forno. Ma dopo aver sentito il suono, la sorella maggiore di Alysia è scesa dalla sua stanza in soffitta e ha visto del fumo uscire da sotto la porta della stanza in cui si trovava Alysia.

https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/five-year-old-died-fire-30173038?utm_source=wales_online_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=main_daily_newsletter&utm_content=&utm_term=&ruid=ee78f77d-2bef-46cb-b2a0-e74e9ed437b3