Incendio al motore elettrico di una cabina ascensore

VIGILI DEL FUOCO

Ieri mattina poco dopo le 8, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Codroipo per l’incendio di un motore elettrico montato sul cielo della cabina ascensore in uno stabile di quattro piani. Per spegnere l’incendio sono intervenuti con una squadre del locale distaccamento, con l’autobotte e l’autoscala della sede centrale, e il supporto della squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento del comando di Pordenone.

All’arrivo dei soccorritori, una parte dei condomini, una quindicina di persone, era già uscita dal palazzo mentre quattro persone anziane, che erano ancora nei loro alloggi, uno al secondo e uno al terzo piano, venivano accompagnate fuori dal palazzo in zona sicura da una squadra di Vigili del fuoco. Un’altra squadra, intanto, raggiungeva la cabina dell’ascensore ferma la terzo piano. L’incendio si era praticamente auto estinto ma il vano ascensore e il vano scale del quarto piano era invaso da un denso fumo nero. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza gli impianti, hanno verificato con le termocamere in dotazione che non vi fossero focolai nascosti e hanno poi evacuato i fumi con gli elettroventilatori.

Alla fine, dopo un’attenta verifica strumentale in tutto lo stabile per accertare l’assenza di residui dei gas prodotti dalla combustione, tutti i condomini hanno potuto far rientro nei propri alloggi.