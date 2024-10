VIDEO – I Vigili del fuoco partecipano all’esercitazione internazionale Nightngale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nuclei USAR (Urban Search And Rescue), cinofili, SAF (Speleo Alpino Fluviali) e squadre ordinarie in prima linea per le operazioni di soccorso hanno partecipato all’esercitazione europea Nightngale nella Valle Bormida.

È stato simulato il crollo di un grosso edificio che ha reso necessario il lavoro coordinato e cooperativo di oltre 400 soccorritori, impegnati in complesse e realistiche operazioni di salvataggio



Il progetto Nightingale, finanziato dalla Commissione Europea, si propone di sviluppare soluzioni innovative per il soccorso sanitario, coinvolgendo anche vigili del fuoco e forze dell’ordine. I 23 partner del progetto, che includono aziende, enti di ricerca e soccorritori, hanno investito quasi 9 milioni di Euro per migliorare le capacità operative in caso di maxi-emergenze.