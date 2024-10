A cavalcioni su un’automobile, per salvare un ferito in autostrada

Spread the love

Due vigili del fuoco di Busto Arsizio-Gallarate salgono su una autovettura adagiata sul fianco, nel mezzo della carreggiata della autostrada Milano Varese. Estraggono una persona ferita e permettono che venga soccorsa. E’ l’emblematica immagine raccolta proprio dai vigli del fuoco, alle 17 e 50 del pomeriggio, durante un intervento per un incidente. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona. Ripercussioni per il traffico.

