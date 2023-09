Tre turisti si perdono in Pratomagno. Recuperati dai vigili del fuoco

Spread the love

Ivigili del fuoco del comando di Arezzo sono stati attivati ieri sera dal numero di emergenza per la ricerca di tre persone disperse. Si trattava di tre turisti tedeschi, usciti per una escursione nei sentieri del Pratomagno. Intorno alle 20, non trovando più la strada per il rientro, hanno attivato i soccorsi. La squadra di Bibbiena, seguendo le coordinate indicate dalla sala operativa, li ha raggiunti dopo circa un’ora in una zona impervia in località Gello Biscardo. I dispersi sono stati riportati a Gello Biscardo dove sono stati visitati dal personale 118.

