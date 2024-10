Paziente cerca di scappare dalla sua stanza d’ospedale ma precipita nel vuoto: salvato dai pompieri

Spread the love

Prova a fuggire in piena notte dalla sua stanza d’ospedale ma precipita nel vuoto. E’ successo ieri al Civico di Partinico dove un paziente del reparto di Psichiatria, nel tentativo di allontanarsi, avrebbe cercato di calarsi in un cavedio cadendo da un’altezza di pochi metri. Per salvarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno raggiunto e imbracato il ferito e lo hanno affidato nuovamente ai medici, questa volta del pronto soccorso.

L’uomo si trovava in ospedale dal 5 ottobre scorso e negli ultimi dieci giorni avrebbe manifestato in più occasioni la sua insofferenza. Ieri sera, approfittando di un momento in cui nessuno lo stava guardando, si sarebbe alzato per dirigersi verso una finestra e tentare la fuga. A quel punto, come spiegano dall’Asp, l’uomo avrebbe “forzato una finestra sigillata con delle viti” per poi calarsi in un “cavedio strettissimo nel quale è rimasto incastrato”.

Medici e infermieri, dopo averlo cercato per tutta la notte, questa mattina si sono accorti che il paziente era finito nel cavedio e hanno chiesto l’intervento delle squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco per recuperarlo. L’uomo, che nella caduta ha riportato solo alcune escoriazioni, ed è stato riaccompagnato nella sua stanza dove proseguirà il percorso di cura. “La direzione sanitaria di presidio – fanno sapere dall’Asp – ha avviato un’indagine interna per verificare e valutare quanto accaduto”.

