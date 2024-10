VIDEO – Il cane Lampo recuperato dai vigili del fuoco dopo la caduta in un dirupo di oltre 40 metri nella Valgadena

Spread the love

Lampo, un cane segugio caduto venerdì in un dirupo nella Valgadena, tra Enego e Foza, è stato finalmente recuperato questa mattina dai vigili del fuoco (qui altre news, ndr). Dopo la caduta, le ricerche iniziali avevano avuto esito negativo a causa delle difficili condizioni di visibilità. Questa mattina, tuttavia, un amico del proprietario è riuscito a individuarlo con un drone in un dirupo profondo oltre 40 metri.

La squadra di soccorso dei vigili del fuoco, giunta da Asiago, ha proceduto con un operatore SAF (Speleo Alpino Fluviale), il quale si è calato fino a raggiungere Lampo, intrappolato in un pendio estremamente ripido. Assicurato all’operatore, il cane è stato portato in salvo e restituito al suo padrone, visibilmente sollevato. Lampo, in buone condizioni, ha superato l’incidente senza gravi conseguenze.

