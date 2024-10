Fantasmi e zucche: tutti i migliori eventi di Halloween 2024 a Roma

Spread the love

GIORGIA FIDATO

Halloween è ormai una festa amata anche in Italia, e a Roma non mancano le occasioni per celebrarla al meglio. Se non hai ancora deciso cosa fare la notte del 31 ottobre, la Capitale offre diversi eventi imperdibili, che vanno dalle classiche maschere spaventose a esperienze suggestive.

Per gli amanti del brivido, Roma è piena di luoghi misteriosi legati a leggende e storie di fantasmi. Partecipare a un tour notturno alla scoperta di questi angoli oscuri può regalarti un Halloween indimenticabile, immergendoti nelle atmosfere inquietanti della città eterna. Se invece preferisci un’esperienza più coinvolgente, nel Palazzo Rospigliosi si tiene Hidden Evidence, un gioco di ruolo immersivo in cui i partecipanti diventano detective per risolvere un misterioso omicidio, un evento che ti farà sentire protagonista di un vero giallo.

Gli appassionati di Harry Potter, invece, possono cenare nel pub Incantum, dove tra pozioni magiche e bacchette, si può gustare una pizza in un’atmosfera incantata. E per i più piccoli (o per chi vuole tornare bambino), poco fuori Roma, la fattoria delle zucche di Sacrofano offre la possibilità di decorare la propria zucca di Halloween fino ai primi di novembre.