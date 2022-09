11 settembre, 21 anni fa l’attacco alle Torri Gemelle: anniversario tra le polemiche

Spread the love

li Stati Uniti ricordano gli attentati dell’11 settembre tra le polemiche e il dolore dei familiari delle quasi 3.000 vittime che, neppure dopo 21 anni, riescono a trovare pace.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel discorso alla cerimonia al Pentagono, in memoria delle vittime, ha detto: “La storia americana cambiò quel giorno, ma quello che non possiamo cambiare è il carattere di questa nazione, che i terroristi pensarono di poter ferire, ma non ci sono riusciti: il nostro carattere è fatto di forza e resilienza”.

Prima del suo discorso, Biden ha deposto una corona di fiori al memoriale al Pentagono, in ricordo delle 184 persone che morirono nello schianto dell’aereo abbattutosi contro la sede del ministero della Difesa americano. “Non dimenticheremo mai”, ha scritto Biden su Twitter, promettendo di “continuare a mantenere viva la memoria delle preziose vite che ci sono state rubate”.

La vicepresidente, Kamala Harris, era invece presente a New York, dove una folla si è raccolta vicino all’imponente museo commemorativo di Manhattan ed è rimasta in silenzio per due minuti, segnando i momenti esatti in cui due degli aerei dirottati dai commando islamisti avevano colpito le torri del World Trade Center. In seguito è stato letto il lunghissimo elenco dei nomi delle vittime. La first lady, Jill Biden, sarà invece presente alla cerimonia di Shanksville, vicino al bosco dove cadde il quarto aereo dirottato, grazie a una ribellione dei passeggeri che impedirono ai terroristi di condurlo verso il suo obiettivo. (rainews,it)