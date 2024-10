Cacciatore sprofonda nel fango, un amico va a soccorrerlo ma finisce anche lui impantanato: liberati dai vigili del fuoco arrivati con l’elicottero

Spread the love

igili del fuoco in azione per aiutare due persone in difficoltà a Portone del Pizzo, frazione di San Secondo.

Questa mattina vicino all’abitato di San Secondo Parmense un cacciatore è rimasto impantanato nel torrente Fossaccia Scannabecco. E non riusciva più a uscire dal fango: l’uomo è sprofondato con entrambe le gambe. Purtroppo un altro cacciatore che ha cercato di liberarlo è rimasto impaludato pure lui. Per effetto sabbie mobili i due sono ancora bloccati nel fango. Allertati i soccorsi, a Porta del Pizzo sono arrivati i vigili del fuoco. Intervenuto anche l’elicottero del 115 da Bologna.

I cacciatori sono stati “liberati” alle 11 e 30 circa.

https://www.gazzettadiparma.it/il-mio-comune/2024/10/30/news/cacciatore-sprofonda-nel-fango-un-amico-va-a-soccorrerlo-ma-finisce-anche-lui-impantanato-sta-arrivando-l-elicottero-del-115-per-liberarli-821930