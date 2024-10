Ponteranica, operaio muore travolto dal crollo di un muro

Spread the love

RAINEWS – La tragedia in via Foppetta, nel cantiere per la costruzione della metrotranvia bergamasca: la vittima aveva 44 anni

Gravissimo incidente stamattina poco dopo le 11 a Ponteranica, in via Foppetta: un operaio che stava lavorando all’interno dello scavo del cantiere Teb per la costruzione della metrotramvia è stato travolto dal crollo di un muro, rimanendo sommerso dai calcinacci .

Inutile l’allarme lanciato subito dai colleghi: i sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. Ancora in corso i rilievi di carabinieri, vigili del fuoco e ispettorato del lavoro