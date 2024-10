VIDEO – Alluvione in Spagna: il bilancio dei morti sale a 159. Il sindaco di Alfafar: “Abbiamo i cadaveri in casa”

Spread the love

Un’ondata di morte e distruzione nel giro di pochissime ore. La Spagna è sconvolta dalla devastante alluvione che in meno di una giornata, tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina, ha provocato almeno 159 morti e un numero ancora imprecisato di dispersi a Valencia e in altre zone del Paese. Una “dana” – così gli specialisti definiscono questo fenomeno portatore di improvvisi nubifragi localizzati – come non si era mai vista in 100 anni. Il governo ha decretato tre giorni di lutto nazionale.

Oggi forti piogge minacciano due zone in particolare: il nord-est (allerta arancione nel nord di Castellón e nel sud di Tarragona) e il sud-ovest (allerta gialla nelle province di Cadice, Huelva e Siviglia in Andalusia e in tutto il resto del mondo). Estremadura). Anche buona parte della metà orientale della Catalogna è in allerta gialla.

Le piogge torrenziali e le conseguenti inondazioni killer hanno colpito ieri in particolare località situate a sud e a est di Valencia. In quella zona sono caduti in otto ore circa 490 millimetri d’acqua, ovvero la quantità media abituale di un anno. Inevitabili anche i disagi correlati, con collegamenti ferroviari interrotti, tratti autostradali chiusi e trasporti pubblici locali rimasti fuori uso. Pedro Sánchez ha indicato come «priorità assoluta» quella di aiutare le persone in cerca di parenti e amici ancora dispersi. «La Spagna intera piange con voi», è stato il messaggio del premier alle popolazioni colpite, «non vi lasceremo soli».

