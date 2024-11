Incendio all’interno della Carcano di Delebio divampato nella tarda serata di ieri

Spread the love

Il macchinario in fiamme all’interno dello stabilimento

Vigili del Fuoco in azione in questi istanti per domare le fiamme divampate all’interno della Carcano di Delebio. L’incendio è divampato nella tarda serata di oggi, giovedì 31 ottobre, nella storica azienda Carcano, una delle più rinomate nella produzione e trasformazione di laminati in alluminio. Ancora da chiarire le cause del rogo.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che le fiamme si siano sprigionate da un laminatoio per poi raggiungere il tetto dell’ edificio.

Lo stabilimento di Delebio è avvolto dalle fiamme e, anche a distanza, è visibile una enorme colona di fumo. Sembrerebbe che fortunatamente nessuno sia rimasto ferito nell’ incendio e che gli operai siano riusciti a mettersi in salvo.

Ci sono volute quasi sei ore per estinguere le fiamme scoppiate attorno ad un macchinario per la lavorazione dell’alluminio. La chiamata ai vigili del fuoco è partita alle ore 20. Attorno alle ore 3 la porzione di fabbrica coinvolta è stata bonificata e posta sotto sequestro. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

