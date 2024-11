Incendio in un casolare abbandonato – Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte a Minerbio

Spread the love

Intervento dei vigili del fuoco, poco dopo la mezzanotte, nella notte tra giovedì e venerdì. I pompieri sono dovuti intervenire per le fiamme divampate all’interno di un casolare abbandonato a Minerbio, in via Ronchi superiore.

Come riferiscono, i vigili del fuoco sono intervenuti con diversi automezzi, tra cui un’autobotte arrivata da Medicina. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri

https://www.bolognatoday.it/cronaca/incendio-casolare-abbandonato-minerbio-via-ronchi.html