Camion tampona un bus in avaria, a bordo giovani calciatori: tragedia sfiorata sull’autostrada A12

PIETRASANTA. La cabina guida del camion accartocciata contro il guard-rail, i vetri in frantumi. Alcuni metri più indietro, un pullman sventrato lateralmente, con a bordo una squadra del vivaio dell’Empoli calcio. È il primo pomeriggio di oggi quando lungo l’autostrada A12, appena dopo la stazione di servizio Versilia Ovest in direzione Viareggio, si consuma quella che avrebbe potuto essere una strage. Fortunatamente, invece, si conclude tutto con un enorme spavento per le persone coinvolte, svariati chilometri di coda e rallentamenti tra gli svincoli di Versilia e Viareggio e solo cinque feriti di lieve entità trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore.