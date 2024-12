VIDEO – Migliaia di litri di sostanze chimiche scaricate nel fiume brasiliano durante il crollo del ponte – quattro morti e molti dispersi

Spread the love

Le autorità brasiliane stanno indagando dopo il crollo di un ponte in cui sono morte almeno quattro persone e sono precipitati in un fiume camion carichi di acido solforico e pesticidi. Quattro camion, tre auto e tre motociclette sono caduti nel fiume Tocantins, secondo l’agenzia di stampa statale Agencia Brasil.

I camion trasportavano circa 25.000 litri di pesticidi e 76 tonnellate di acido solforico, secondo la National Agency for Water and Basic Sanitation, sollevando preoccupazioni circa i danni ambientali. Le autorità hanno avvertito i residenti di non bere o fare il bagno nell’acqua del fiume.

Oltre una dozzina di persone risultano disperse dopo il cedimento del ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, lungo 533 metri, che collega le città nordorientali di Estreito e Aguiarnópolis. Quattro camion, tre auto e tre motociclette sono caduti nel fiume Tocantins, secondo l’agenzia di stampa statale Agencia Brasil. Nel crollo sono morti tre donne e un uomo, ha riferito Agencia Brasil del corpo dei vigili del fuoco del Maranhão.

La CNN Brasile ha riferito che le ricerche dei dispersi sono state sospese a causa della presenza di acido solforico nel fiume.