Incidente stradale a Presezzo tra un camion e una autovettura

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, del distaccanto di Dalmine e del distaccamento di Zogno intervengono per un incidente stradale a Presezzo sulla SPexSS342A tra un camion e una autovettura intorno alle 11:07. Presumibilmente, il conducente della vettura ha perso il controllo della sua macchina invadendo la corsia opposta scontrandosi in un frontale con il camion. Dopo l’impatto l’autovettura si è incendiata. Il proprietario della vettura ha perso la vita nell’impatto. I VVF spente le fiamme hanno messo in sicurezza la zona compromessa.