Auto precipita dal parcheggio, pompieri e soccorsi fra Boccea e Torrevecchia

Non sempre gli incidenti pericolosi vedono coinvolte più auto. A volte si rischia di farli semplicemente perché “qualcosa è andato storto alla guida”. Ed è quello che è successo ad un 84enne a Roma che, invece di inserire la retromarcia per fare manovra, ha messo la prima, ed una volta accelerato è finito verso una recinzione che aveva davanti, precipitando per alcuni metri nella strada sottostante. Ora si trova in ospedale e le sue condizioni non sono delle migliori.

Lo spiacevole episodio ha visto coinvolto un uomo che si trovava su via Boccea, in zona Monte Spaccato. Gli agenti del XIII gruppo Aurelio hanno provato a ricostruire la dinamica: l’uomo, a bordo della sua Toyota Yaris, doveva uscire dal parcheggio dell’Unieuro. Per errore però ha inserito la prima e, non rendendosi conto, ha premuto sull’acceleratore che ha fatto avanzare la vettura, sfondando la recinzione protettiva e precipitando nella strada sottostante il parcheggio. L’anziano è rimasto intrappolato all’interno dell’auto capovolta fino all’arrivo dei vigili del fuoco che lo hanno estratto dall’abitacolo. Allertato il 118, è stato poi trasportato in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli.