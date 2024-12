Incendio a Primavalle: notte di paura nelle case ATER

Spread the love

Un incendio nella notte tra Natale e Santo Stefano ha scatenato la paura nel quartiere Primavalle, dove al numero civico 32 di Via Michele Bonelli, sono esplose le fiamme e il fumo che hanno provocato il panico intorno all’1 di notte.

L’incendio è esploso all’interno di un appartamento delle Casa Ater, facendo scattare la richiesta di aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 con l’immediato intervento alla Sala Operativa del Vigili del Fuoco, che hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio evitando che il rogo si propagasse e coinvolgesse altre abitazioni.

L’incendio ha causato danni all’appartamento anche se al momento non se ne conosce l’entità, mentre sono attesi i risultati dei controlli sull’agibilità e la possibilità per gli occupanti dell’abitazione di tornarvi o dover alloggiare altrove.

Stando ai primi riscontri, sembrerebbe invece che nessuna persona sia rimasta ferita né intossicata. Un vero miracolo, considerando l’ora e il giorno dell’incendio, dove nella case c’erano ancora le famiglie in festa.

