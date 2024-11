Incendio devasta il campo sportivo: indagini in corso, potrebbe essere doloso

Spread the love

Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo quanto trapelato pare che l’ipotesi più accreditata sia quella di un incendio doloso. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona che potrebbero aver registrato quello che è accaduto.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 22, come appreso da MilanoToday. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano dai distaccamento di Pieve Emanuele e dalla caserma di via Darwin a Milano. Le operazioni si sono protratte per diverse ore e sono terminate intorno alla 1.30 del mattino.

Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati, ma la struttura è stata dichiarata inagibile.

