Scontro mortale tra un bus turistico e un tir sull’A1: il bilancio drammatico – muore autista autotrasportatore

Spread the love

Un tragico incidente stradale si è verificato lungo la corsia sud dell’autostrada A1 tra San Vittore del Lazio (FR) e Caianello (CE), causando la morte del conducente di un tir e il ferimento di otto turisti coreani che viaggiavano a bordo di un bus.

Il sinistro è avvenuto nella giornata di domenica, provocando gravi disagi alla circolazione e lunghe code. La dinamica dell’incidente, che ha visto i due veicoli scontrarsi violentemente, è ancora al vaglio delle autorità, che stanno raccogliendo testimonianze per chiarire le cause esatte.

La vittima dell’impatto è un autotrasportatore campano di 59 anni, alla guida del tir coinvolto nel sinistro. A seguito del violento scontro tra il camion e il bus turistico diretto verso Positano, l’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Cassino, per il conducente non c’è stato nulla da fare. I feriti, tutti cittadini coreani, sono stati trasportati con urgenza al “Santa Scolastica” di Cassino. Le loro condizioni, pur non risultando critiche, richiedono ulteriori accertamenti medici.