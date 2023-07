Filippine. Una barca carica di passeggeri si rovescia vicino a Manila: oltre 20 morti

Spread the love

Ècorsa contro il tempo per salvare i passeggeri di una imbarcazione che giovedì si è rovesciata a causa del forte vento vicino alla capitale delle Filippine.

Secondo le notizie fornite dalle autorità e dalla Guardia Costiera delle Filippine (PCG) le vittime accertate sono 25, mentre 40 persone sono state tratte in salvo e sono in corso le ricerche di sei dispersi. Non è chiaro il numero delle persone a bordo al momento dell’incidente.

rainews.it

video