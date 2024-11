Trivella per pozzi in Fiamme nelle campagne tra Latiano e San Vito: Vigili del fuoco al lavoro per ore

Spread the love

Momenti di grande apprensione nella serata di lunedì 11 novembre, quando una trivella per pozzi è stata avvolta dalle fiamme in un terreno situato lungo la strada provinciale 46, tra Latiano e San Vito dei Normanni. L’incendio è scoppiato intorno alle 19:15, suscitando timori tra i residenti della zona.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido: le squadre del distaccamento di Francavilla Fontana sono arrivate sul posto, affiancate da un’autobotte inviata dal comando provinciale di Brindisi, per affrontare le alte fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse e sono durate oltre due ore. Anche i carabinieri sono intervenuti per monitorare la situazione e garantire la sicurezza nell’area circostante.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e al momento non si registrano feriti.

