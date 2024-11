Forte vento nelle MArche – Vigili del Fuoco al lavoro

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

I vigili del fuoco sono al lavoro sin dalla notte scorsa per far fronte alle numerose richieste legate al forte vento che sta interessando l’intera regione. Alle ore 08:30 sono stati effettuati 112 interventi, principalmente per la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale, rami pericolanti o appoggiati su linee aeree. Al momento, non si registrano situazioni di particolare criticità.

Questo il riepilogo degli interventi svolti per provincia:

Pesaro Urbino 31

Ancona 25

Macerata 32

Ascoli Piceno 19

Fermo 5