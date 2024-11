VIDEO – Un camion sovraccarico, troppo pesante per salire in salita, rotola all’indietro e si ribalta

Spread the love

Un pick-up sovraccarico, troppo pesante per essere guidato in salita, è rotolato all’indietro e si è ribaltato.

Il veicolo era in viaggio per consegnare decine di alberi da piantagione che erano accatastati sul suo pianale di carico quando ha provato a salire la ripida salita sull’isola di Koh Phangan, in Thailandia, il 13 novembre.

Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano il camion che sale sulla strada prima di fermarsi a circa 82 piedi (25 m) dalla cima del pendio.

È rotolato all’indietro e ha colpito il marciapiede prima di ribaltarsi con il cofano che ha colpito il lampione soprastante.

Un agente del traffico intervenuto sulla scena ha detto: “Abbiamo ricevuto una segnalazione di un incidente a Koh Phangan in serata. L’auto era sovraccarica di alberi e ha tentato di accelerare sulla strada curva in salita”.

Un abitante del posto è stato visto correre ad aiutare l’autista e la sua passeggera, entrambi feriti dall’impatto.

Altri residenti e automobilisti si sono fermati per prestare soccorso, con i membri della squadra di soccorso che hanno estratto l’autista e la donna dal veicolo.

https://www.newsflare.com/video/696008/overloaded-truck-too-heavy-to-go-uphill-rolls-backwards-and-topples-over