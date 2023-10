Cronaca Incidente Mestre, gli operai eroi: “Così abbiamo estratto i feriti dal pullman” – I pompieri non hanno voluto riposare alla fine del turno

Spread the love

Venezia, 4 ottobre 2023 – Tra gli eroi della strage di Mestre ci sono due giovani operai Fincantieri. I due, che lavorano nelle vicinanze, appena si sono resi conto dell’accaduto si sono precipitati sul posto per aiutare nei soccorsi riuscendo a liberare alcune persone rimaste imprigionate nel bus precipitato dal cavalcavia. Uno dei due, Boubacar Toure, un 27enne arrivato in Italia dal Gambia per lavorare, ha raccontato ai media locali di aver estratto una bambina e di aver soccorso tre o quattro persone che erano a bordo e anche un cane. “Ho visto l’autista, era già morto – ha spiegato –. I soccorritori mi hanno detto di pensare ai vivi, ai feriti, e l’ho aiutato a estrarre quelle persone”. L’altro è Godstime Erheneden, che ha rivelato di aver salvato una bambina tra i rottami.

“L’impressione visiva, dopo la rimozione delle salme, è che ci troviamo di fronte a una tragedia di giovani, se non giovanissimi, salvo qualche adulto”. A parlare è uno dei capi soccorritori che è stato diverse ore sul luogo della tragedia. “Respiriamo una situazione surreale – dice ancora – non ho mai visto tante persone pronte a dare una mano”. Sul posto si è recata una sessantina di mezzi dei vigili del fuoco e 20 automezzi. Molti dei pompieri non hanno voluto riposare alla fine del turno e hanno chiesto di continuare a lavorare.

