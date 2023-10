Sport: a Roma la “World triathlon cup” nella cornice del laghetto dell’Eur

Spread the love

Grande attesa per la prima “World triathlon cup Roma”. La Città eterna si appresta a ospitare un importante ed emozionante evento, dedicato non solo agli sportivi, ma a tutte le persone che avranno l’occasione di viverlo. Il 7 ottobre infatti, nella splendida cornice del laghetto dell’Eur, per la prima volta nella storia di Roma si svolgerà una tappa della “World triathlon cup” con in palio punti preziosi in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi del 2024. La gara, su distanza sprint, si snoderà su percorsi tecnici, multilap e spettacolari anche per gli spettatori: i più forti campioni nazionali e internazionali dovrannno affrontare 750 metri a nuoto, 20 chilometri in bici e 5 chilometri in corsa. L’intera manifestazione avrà inizio giovedì 5 ottobre con la conferenza stampa di presentazione alle 12, presso la finish line del campo gara, in viale America 201 a Roma

