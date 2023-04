Sassari, cavalla si impantana nel fango: la soccorrono i Vigili del fuoco

Spread the love

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in zona Serra Secca a Sassari per soccorrere una cavalla di 29 anni che, impantanata in un terreno fangoso, non riusciva a sollevarsi.

La squadra, supportata da due veterinari, ha rimesso in piedi l’equino sollevandolo a braccia.

Quindi con l’aiuto della campagnola, del verricello e di alcune fasce, facendo leva su un albero, Vela d’oro – questo il suo nome – è stata finalmente spostata.

Unionesarda.it