VIGILI DEL FUOCO

A Napoli squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate in queste ore per far fronte ai danni causati dal forte vento. Sessanta gli interventi svolti, la maggior parte nelle zone del centro storico e nella parte alta della città, per cornicioni danneggiati e per la messa in sicurezza di alberi e pali pericolanti.

