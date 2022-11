IX CONGRESSO NAZIONALE – “Protagonisti, non spettatori”

Spread the love

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – (documento allegato)

Dopo un periodo abbastanza lungo caratterizzato da una crisi epidemiologica che ha messo a dura prova tutti noi, il nostro paese, il mondo intero, si tiene il IX Congresso Nazionale. Abbiamo cercato ogni forma di resistenza per tirarci fuori da una vera e propria guerra contro un nemico invisibile che purtroppo oltre alle conseguenze economiche, sanitarie e sociali ha causato la perdita di

tante vite umane. Ci eravamo illusi di poter superare in tempi brevi questo periodo di crisi pandemica ma purtroppo questo non è avvenuto ed ancora oggi risentiamo delle conseguenze che essa ha prodotto.

La nostra Associazione ha vissuto con sofferenza questa situazione tanto da essere stati costretti a difenderci da questa

pandemia per evitare di esporre i nostri associati a possibili conseguenze dolorose anche se diverse Sezioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, si sono rese disponibile ad un servizio di sorveglianza e collaborazione con altri enti nei centri vaccinali. Ulteriori iniziative territoriali sono state messe in campo con il mondo della scuola attraverso incontri in videoconferenza con gli studenti per parlare di prevenzione e sicurezza dai rischi relativi alle attività negli ambienti di vita.

