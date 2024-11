Mercatini di Natale a Roma: i più belli da scoprire

Spread the love

a magia del Natale invade la Capitale, tra luminarie, decorazioni, alberi di Natale e – ovviamente – mercatini. In tanti, romani e turisti, sono ormai da anni affezionati allo shopping di Natale tra le casette di legno, alla ricerca di artigianato, oggetti creativi e leccornie varie. Il mondo dei mercatini di Natale ci riporta alle atmosfere del nord Europa, ci fa sbizzarrire alla ricerca dei regali originali e personalizzati da mettere sotto l’albero, ci fa scaldare con una cioccolata calda o una tazza di vin brulè e ci fa addentrare in quell’atmosfera suggestiva che solo il Natale sa regalare.

Mercatino di piazza Navona

Dal 1 dicembre al 6 gennaio ritorna lo storico Natale di Piazza Navona, con il mercatino tradizionale. Gli stand di artigianato, presepi, prodotti alimentari e tanto altro, tornano a riempire la piazza simbolo del Natale romano. Tante idee regalo originali da comprare e mettere sotto l’albero in un’atmosfera magica che farà tornare anche i grandi bambini. E’ il mercatino in cui i più grandi potranno riempire “calze” speciali e i più piccoli incontrare la Befana.

Giftland – La città del regalo

Torna Giftland – La città del regalo: tre weekend in cui il Vintage Market si trasformerà nella città del regalo perfetta, tra cibo, musica e attività per tutte le età. Un mercato di 6000 mq con più di 200 espositori da tutta Italia di abbigliamento e accessori vintage, creazioni handmade, decorazioni natalizie ma anche vinili, libri, upcycling, home decor, giochi e libri per bambini, ceramiche, candele, cosmesi bio, piante e composizioni floreali. Presente anche un’area food riscaldata e un’area bimbi con Babbo Natale in persona a raccogliere i loro desideri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino di Natale in Piazza Mazzini

Un appuntamento fisso ormai da anni nel cuore di Prati. Il mercatino in piazza Mazzini con le sue pittoresche casette in legno, torna dal 1 al 30 dicembre con tante idee da mettere sotto l’albero.

Ficus al Massimo – Xmas Edition

Ficus al Massimo Xmas Edition arriva al Garum Museo della Cucina, in via dei Cerchi, 87, per tre weekend di dicembre: 7-8, 14-15 e 21-22, dalle 10.30 alle ore 20. Oltre 2.000 idee regalo, tra creazioni di moda, produzioni sartoriali, interior design, candele, illustrazioni, poster, ceramica, lampade persino parlanti, paralumi, gioielli, borse, zaini e portafogli in pelle o dipinti a mano, capi di abbigliamento e occhiali vintage, vinili e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Japan Days – Christmas Edition

I Japan Days tornano all’Ippodromo di Capannelle in versione natalizia, sabato 14 e domenica 15 dicembre per un weekend all’insegna dello shopping, dei workshop, dei talk, degli showcase e dell’intrattenimento per grandi e bambini. Non mancherà il cibo tradizionale, con ospiti ospiti ambasciatori della cultura giapponese in Italia. Sarà un vero e proprio festival sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature con oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia. In programma anche laboratori di origami, calligrafia, ikebana o pittura zen; dimostrazioni e spettacoli tradizionali come la cerimonia del tè, i tamburi Taiko, la vestizione del kimono, ma anche esibizioni arti marziali, presentazioni di libri, talk e degustazioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eur Christmas Rome

Dal 1 dicembre al 6 gennaio, in piazza Don Luigi Sturzo, arriva Eur Christmas Rome, un villaggio natalizio, con attrazioni e spettacoli per grandi e bambini. Sarà allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio, sarà presente la casetta di Babbo Natale, non mancheranno, inoltre, la giostra dei cavalli e il mercatino natalizio con 40 casette di legno che offriranno una vasta gamma di prodotti artigianali, tipici del Natale, insieme a uno spazio dedicato allo street food e alle eccellenze agroalimentari locali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

