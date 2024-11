Presentazione Calendario Istituzionale 2025 dei Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

È stato presentato nella mattinata del 26 novembre, nella sede dell’Istituto Superiore Antincendi di Roma, il Calendario Istituzionale 2025 dei Vigili del fuoco “Gioco di Squadra”, realizzato con gli scatti del fotoreporter internazionale Massimo Sestini e con la prefazione dello storico Alessandro Barbero.

Alla cerimonia, condotta dalla giornalista Alessandra Ferraro, erano presenti il sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del fuoco Emanuele Prisco, il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio.

La presentazione, aperta dai saluti istituzionali del Capo del Corpo Nazionale, è stata un susseguirsi di interviste snelle ma interessanti nel contenuto. Sestini, autore delle foto, ha raccontato come ha affrontato tecnicamente questa esperienza. Durante il suo racconto ha strabiliato la platea realizzando con un mini drone un video selfie con il pubblico presente. L’Ing. Ghimenti, Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo, ha parlato di come è nata l’idea di rappresentare le tante specilità e specializzazioni dei Vigili del Fuoco, alcune di loro presenti insieme a lui sul palco.

Oltre ai contenuti e ai contributi video dedicati al Calendario è stato dedicato un momento allo sport e all’addestramento fisico, elementi fondamentali nella vita del Vigile del Fuoco. Presenti per questo motivo una rappresentanza del Gruppo Sportivo Fiamme Rosse, comprese le medaglie Olimpiche Simone Alessio e Alessia Scortechini accompagnati dal Responsabile delle Attività Sportive Lamberto Cignitti e dal Responsabile della Formazione Motoria Federico Grugni.

Un simpatico scambio di battute con i Campioni Olimpici ha entusiasmato gli studenti del Liceo Scientifico con Indirizzo Sportivo Murialdo presenti. Un’occasione per far conoscere ai ragazzi un aspetto peculiare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anche dal punto di vista di un impiego futuro nel mondo del lavoro.

La presentazione conclusa dall’intervento istituzionale del Sottosegretario Prisco che ha ribadito l’impegno del Governo in funzione di una crescita tecnica e professionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è stata impreziosita dalle esecuzioni musicali della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco diretta dal Maestro Donato di Martile e dalle interpretazioni canore del Mastro Francesco Grollo.