Ponte in Valtellina: i vigili del fuoco cercano rinforzi

Il distaccamento volontari dei Vigili del fuoco di Ponte in Valtellina cerca rinforzi. L’invito è rivolto soprattutto ai giovani: occorrono forze nuove per incrementare l’organico oggi già presente. Diventare un vigile del fuoco volontario richiede tempo, preparazione, disciplina, serietà, impegno e i candidati possono essere persone motivate fra i 18 e i 45 anni che desiderano valorizzare il proprio tempo a favore degli altri.

L’appello è rivolto agli interessati ed anche alle interessate nei territori fra Ponte, Chiuro, Castello dell’Acqua fino anche a Teglio, senza preclusione di sorta. «Il volontario o la volontaria deve riuscire a raggiungere il distaccamento, quando c’è bisogno, nel giro di una decina di minuti massimo», puntualizza Morellini. Per diventare volontario c’è un corso da seguire con esame finale; inoltre in seguito vanno garantite cinque ore mensili di addestramento e istruzione. «Ovviamente ci turniamo in base alle nostre disponibilità – aggiunge il capo distaccamento dei volontari -. Non si può essere sempre presenti, è ovvio. Quindi ci organizziamo. Inoltre il comando dispone di un’applicazione “sì no” che indica la disponibilità del volontario». Se esiguo è il numero di volontari, lo stesso va detto anche per gli autisti che devono essere formati e seguire un corso speciale per ottenere la patente ministeriale. A Ponte, ad oggi, sono solo due gli autisti (di cui uno Morellini) e, se uno dei due non è libero, la squadra con il camion non può partire. Si capisce, dunque, l’importanza per il distaccamento, ma soprattutto per la collettività, dell’appello lanciato dai Vdf pontaschi.

https://www.laprovinciaunicatv.it/stories/sondrio/valchiavenna/ponte-valtellina-vigili-del-fuoco-cercano-rinforzi-o_2656188_11