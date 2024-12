Manama (BHR), Lucrezia Magistris conquista la medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di Pesistica

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Grande prestazione per Lucrezia Magistris, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, che conquista la medaglia di bronzo nella prova di strappo nella categoria fino a 59 kg in occasione dei Campionati Mondiali di pesistica, in corso di svolgimento a Manama in Bahrain.

L’azzurra, che tornava in pedana dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024, sale sul terzo gradino del podio di specialità sollevando 99 kg in terza alzata.

Nello slancio, invece, si ferma al primo tentativo con 111 kg e con 210 kg totali ottiene un buon ottavo posto nella classifica generale. Oro alla coreana Il Gyong Kim con 249 kg, che mette la firma sul nuovo record del mondo, argento alla cinese Xinyi Pei con 237 kg, bronzo alla colombiana Alvarez Caicedo con 224 kg.

Soddisfazione anche per il C.R. Sebastiano Corbu, tecnico delle Fiamme Rosse e Commissario Tecnico della Nazionale, che ha sottolineato l’importanza del risultato alla luce delle nuove categorie di peso che potrebbero favorire la crescita dell’atleta dei Vigili del fuoco.