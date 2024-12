IlCapo del Corpo Nazionale Ing. Eros Mannino ha consegnato all’Ufficiale Sileno Pajoncini, una targa di ringraziamento per l’impegno, la dedizione e la professionalità mostrata in tutto il suo servizio nel Corpo nazionale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 9 dicembre 2024, nella sede del Centro TLC Nazionale di Roma, il Capo del Corpo Nazionale Ing. Eros Mannino ha consegnato all’Ufficiale Sileno Pajoncini, già Direttore Tecnico del Servizio Telecomunicazioni del CNVVF, una targa di ringraziamento per l’impegno, la dedizione e la professionalità mostrata in tutto il suo servizio nel Corpo nazionale. In quiescenza dal 1995, il geometra Pajoncini ha costituito il principale riferimento negli anni della realizzazione e dello sviluppo del Servizio radio dei Vigili del fuoco. Tale servizio, nato insieme al Corpo nazionale, ha visto la sua costituzione formale nel 1974.

Sileno Pajoncini, elicotterista dal 1954 con il brevetto numero tre, è annoverato tra i pionieri del Corpo nazionale sia nel campo dell’aviazione che in quello delle telecomunicazioni radio. La sua passione per le tecnologie e la sua capacità di affrontare e risolvere problemi complessi sono state determinanti per l’evoluzione del settore.

All’evento, a testimonianza della profonda stima che ha suscitato, hanno partecipato numerosi dirigenti e appartenenti dal Servizio radio in servizio ed in quiescenza. Considerato una figura centrale nello sviluppo del Servizio, è stato dato atto della sua dedizione instancabile e della costante presenza al lavoro, caratterizzata da un approccio rigoroso ma appassionato e capace di trasmettere con autorevolezza il proprio entusiasmo.