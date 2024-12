Tragico incidente a Monteforte Irpino: operaio di 51 anni perde la vita in cantiere

Spread the love

Un grave incidente è avvenuto a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, dove un operaio di 51 anni ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere. La tragedia è stata segnalata nel pomeriggio, quando le forze dell’ordine sono intervenute per svolgere le indagini necessarie. Al momento, non è chiara la dinamica che ha portato a questo sfortunato evento, ma le circostanze sono già al centro dell’attenzione degli investigatori.

La drammatica vicenda si è consumata in un cantiere situato in via Taverna Campanile. Le prime notizie indicano che l’operaio, originario della provincia di Salerno, era impegnato in lavori di routine quando, per motivi ancora da chiarire, ha subito un infortunio che ne ha causato la morte. I carabinieri del Comando provinciale sono subito intervenuti sul posto per raccogliere informazioni e testimonianze, avviando un’inchiesta per stabilire la causa esatta dell’accaduto.

