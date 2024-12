Scontro devastante in a4: mezzi coinvolti in una drammatica esplosione

Spread the love

L’incidente, che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’automobile, è avvenuto al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto ed ha causato la morte di una persona e ha richiesto la chiusura del tratto per diverse ore.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione, un autoarticolato avrebbe frenato bruscamente sulla corsia di marcia, venendo tamponato da una bisarca in arrivo. L’impatto ha provocato il ribaltamento del camion e un incendio che ha avvolto la bisarca. Fortunatamente, il conducente del mezzo pesante è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero.

Le fiamme, visibili a grande distanza, hanno generato una colonna di fumo impressionante. I vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre, hanno lavorato per ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 e la Polizia Stradale, che ha gestito la chiusura del tratto autostradale e l’uscita obbligatoria verso Venezia.

La circolazione è rimasta bloccata fino alle 20:40, causando lunghe code di veicoli, con disagi per migliaia di automobilisti. Le autorità continuano a indagare sulle cause dell’incidente, cercando di chiarire le dinamiche che hanno portato a questa tragica sequenza di eventi.

notizie.it