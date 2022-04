Video – Ucraina, macerie e distruzione a Zaporizhzhia dopo un attacco missilistico russo

Spread the love

ilfattoquotidiano.it

I vigili del fuoco estinguono i resti in fiamme di un impianto inutilizzato nella città industriale di Zaporizhzhia, in Ucraina, dopo l’attacco di due missili russi, con il terzo missile che è esploso in aria. Il ministero della Difesa russo afferma di aver effettuato la “distruzione di un grosso lotto di munizioni” fornite dall’Occidente. Aleksey, un elettricista dell’impresa è morto nell’attacco. Le autorità ucraine confermano che l’impianto non era in uso e non aveva alcun collegamento con l’esercito ucraino.

https://youtu.be/-NJ8Mr07KkM?t=6