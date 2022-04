Milano, gli atleti Davide Cremonini e Leonardo Conti protagonisti al Campionato Italiano Primaverile Lifesaving di Categoria

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

La giornata conclusiva del Campionato Italiano Primaverile Lifesaving di Categoria, svoltosi nell’impianto natatorio “Daniela Samuele” di Milano dal 20 al 25 aprile 2022, ha visto l’atleta Davide Cremonini, tesserato per G.S. VV.F. “G. Salza” di Torino stabilire il nuovo record del mondo youth nella specialità 200m super lifesaver.La prova, che in piscina più di tutte le altre si avvicina alle tecniche di soccorso marino e fluviale, è stata chiusa dall’atleta dei Vigili del fuoco in 2’10″02 migliorando di oltre quattro decimi il precedente che Alessandro Marchetti aveva nuotato il 23 maggio 2021 a Riccione (2’10″44).

Cremonini, allenato dal V.E. sommozzatore Roberto Vicinanza, ha inoltre vinto anche il titolo italiano junior nelle specialità 100m manichino e 100m manichino pinne e torpedo, stabilendo in quest’ultima anche il nuovo record italiano.

In categoria ragazzi, invece, Leonardo Conti, tesserato per il G.S. VV.F. “M. Boni” di Grosseto ed allenato dal V.E. Daniele Giacomelli, ha conquistato tre titoli nazionali rispettivamente nelle specialità 100m manichino pinne e torpedo, 100m manichino pinne e 200m super lifesaver.