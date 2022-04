Roma, recuperato il corpo di un uomo da un pozzo a Zagarolo

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 13.20 del 28 aprile, squadre del distaccamento di Palestrina (24/A) ,i SAF (Speleo Alpino Fluviale) e il personale del Nucleo Sommozzatori sono intervenute a Zagarolo, in Via Cancellata di Mezzo, per il recupero di una persona all’interno di in pozzo di raccolta delle acque piovane. Sul posto i soccorritori si sono calati all’interno della cavità per recuperare il corpo ormai senza vita di un uomo italiano di 71 anni, tramite manovre specifiche. In corso le indagini per ricostruire le cause dell’accaduto da parte dei carabinieri di Zagarolo e Palestrina. Sul posto anche il 118.