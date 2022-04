Fuoco sacro, documentario che racconta i Vigili del fuoco disponibile su RAIPLAY

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Che cosa spinge donne e uomini a scegliere come lavoro quello di rischiare la propria vita per salvare quella degli altri? Cosa li porta a prepararsi quotidianamente ad affrontare ogni genere di pericolo per aiutare chi si trova in gravi difficoltà? Antonio Maria Castaldo, vigile del fuoco – regista, lo racconta in “Fuoco Sacro”, un documentario che, partendo dall’esperienza diretta dei vigili del fuoco, narra la storia del Corpo Nazionale; disponibile su RaiPlay da oggi, 7 aprile.

Il documentario è stato presentato fuori concorso alla 77 Mostra del Cinema di Venezia con una proiezione speciale che racconta l’anima dei pompieri italiani attraverso la voce dei protagonisti che, in ottant’anni di storia, hanno affrontato le più grandi calamità che l’Italia ha vissuto sulla propria pelle.

Molte le vicende raccontate: dalla tragedia del cinema Statuto al terremoto dell’Aquila, dall’incendio del teatro la Fenice di Venezia alla valanga di Rigopiano.

Il documentario è stato prodotto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.