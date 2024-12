Fiamme in una falegnameria a Sant’Angelo, intervengono i pompieri

Spread the love

Un motore che si surriscalda e in un attimo le fiamme che prendono forma. Si sono vissuti momenti di paura a Sant’Angelo di Lucca, alla Falegnameria Paoli, quando un incendio è scoppiato all’esterno dell’attività, a causa, secondo le prime ricostruzioni, del surriscaldamento dell’aspiratore di trucioli di lavorazione. A dare per primi l’allarme sono stati gli addetti della vicina officina Marcheschi.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, che sono intervenuti in pochi minuti sul luogo e hanno spento le fiamme, circoscrivendo a un area limitate dello stabile e rimettendo tutto in sicurezza. L’interno dell’attività, invece, non ha riportato danni.

https://www.noitv.it/2024/12/lucca-fiamme-in-una-falegnameria-intervengono-i-vigili-del-fuoco-631032