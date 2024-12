VIDEO – Corsa contro il tempo per salvare il cane Full: bloccato in una grotta nel Bresciano

Spread the love

È in atto una vera corsa contro il tempo per salvare il cane Full, caduto in una grotta mentre si trovava con il suo umano a Sulzano, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 7 dicembre 2024, e dopo giorni di tentativi il cane si trova ancora bloccato.

I Vigili del Fuoco del Comando di Brescia impegnati sul campo da sabato con l’obiettivo di salvarlo però non demordono.

Full è un Setter caduto in una grotta ipogea, una cavità sotterranee nel sottosuolo. Si trova bloccato qui dallo scorso sabato sera, quando è precipitato mentre si trovava in compagnia del suo umano.

https://www.fanpage.it/