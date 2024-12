Tumori, il melanoma può essere sconfitto da Rp1: la nuova scoperta, cos’è e come funziona

Spread the love

L’iniezione nel melanoma di un virus dell’herpes simplex geneticamente modificato è in grado di eliminare le cellule cancerose sia direttamente, ma anche indirettamente rilasciando molecole che stimolano l’attività del sistema immunitario.

La scoperta

È questo il meccanismo d’azione di Rp1, immunoterapia a base dei cosiddetti “virus oncolitici” che, in combinazione con un farmaco immunoterapico (nivolumab), può ridare speranza a un terzo dei pazienti con una forma avanzata di melanoma e che non rispondono più all’immunoterapia standard. I risultati dello studio clinico di fase 2 Ignyte su questa cura hanno portato la Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia americana che regolamenta i farmaci, a designare il trattamento come Breakthrough Therapy per il trattamento di pazienti adulti con melanoma avanzato precedentemente trattati con immunoterapia. Una denominazione che ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo e la revisione di terapie per malattie gravi quando le prove cliniche preliminari indicano che queste possono fornire un miglioramento sostanziale rispetto a quelle esistenti

A presentare, per la prima volta in Italia, questa nuova frontiera dell’immunoterapia sono gli specialisti riuniti in occasione della XV edizione del Melanoma Bridge e della X edizione dell’Immunotherapy Bridge. «Sebbene le opzioni di trattamento per il melanoma avanzato siano migliorate, molti pazienti non traggono alcun beneficio dalle terapie attualmente approvate», spiega Paolo A. Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e del convegno, anche direttore dell’Unità di oncologia Melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto Pascale di Napoli. «In particolare, alcuni pazienti trattati con immunoterapia anti-Pd1 non rispondono dall’inizio a questa immunoterapia e altri rispondono inizialmente e poi sviluppano una resistenza. Per questi pazienti sono disponibili opzioni di trattamento limitate e questo rappresenta un chiaro bisogno medico insoddisfatto per i pazienti, a cui la terapia a base di virus oncolitici come Rp1 potrebbe rispondere»

https://www.gazzettadimodena.it/italia-mondo/cronaca/2024/12/07/news/tumori-il-melanoma-puo-essere-sconfitto-da-rp1-la-nuova-scoperta-cos-e-e-come-funziona-1.100629727