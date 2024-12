Trent’anni di cure e ricerca, il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico celebra la scienza per l’uomo

Spread the love

(Teleborsa) – Più di 300.000 pazienti assistiti e trattati tra il 2023 e il 2024, con circa 2,5 milioni di visite e prestazioni ambulatoriali, oltre 62.000 accessi in Pronto Soccorso, più di 53.000 ricoveri in policlinico, quasi 900 in riabilitazione e 600 nell’hospice. Un servizio reso possibile da oltre 1.800 professionisti, tra medici, infermieri, tecnici sanitari e non sanitari, fisioterapisti, operatori sociosanitari e personale amministrativo. Un team checontribuisce a portare avanti la missione del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, che oggi compie 30 anni di vita.

Con cinque strutture sanitarie presenti nella città di Roma, un Pronto Soccorso di I livello, 348 posti letto inconvenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, oltre 60 unità operative per un’assistenza medica integrata in tutte le aree funzionali, 2 blocchi operatori che constano, a loro volta, di 13 sale e 4 ambulatori chirurgici, l’istituzione èproiettata ben oltre le semplici cifre e fonda da sempre la sua attività sulla centralità della persona e sull’umanizzazione delle cure e del rapporto con i pazienti.

Il Policlinico Universitario, voluto e sognato dal beato Álvaro del Portillo – successore di san Josemaría Escrivá alla guida dell’Opus Dei – venne fondato esattamente 30 anni fa. Risale, infatti, al 13 dicembre del 1994 la prima impegnativa con il Servizio Sanitario Nazionale e a pochi giorni dopo, al 20 dicembre dello stesso anno, il primo intervento chirurgico.

