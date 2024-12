Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

LAVAGNO – Oggi 14 dicembre alle 6.30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 11 nel comune di Lavagno per l’uscita autonoma di un’autovettura finita contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Intervenuti dal vicino distaccamento di Caldiero con un mezzo e 5 operatori i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura ed il palo del’illuminazione divelto oltre a controllare una tubazione del gas rimasta coinvolta nell’impatto.

Il conducente uscito autonomamente dalla vettura era già stato trattato dal personale del 118 e trasportato al vicino ospedale.

La squadra è rientrata in sede alle ore 7,40.