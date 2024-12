Il neo Prefetto di Catanzaro SE Castrese De Rosa ha fatto visita alla sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Nella pomeriggio di ieri, il neo Prefetto di Catanzaro SE Castrese De Rosa, subentrato da pochi giorni al Dott Enrico RICCI, ha fatto visita alla sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro . Il Prefetto è stato accolto dal Comandante provinciale Giuseppe Bennardo, dai Funzionari tecnici e da tutto il personale in servizio, sia operativo che amministrativo.

Al Prefetto sono state illustrate le tipologie di intervento di soccorso operati sul territorio della provincia di Catanzaro dai Vigili del Fuoco nonché le difficoltà logistiche dovute ai lavori di ammodernamento della storica caserma di Catanzaro in attesa della costruzione della nuova struttura già in progetto.

La visita è stata l’occasione per sottolineare l’importanza del rapporto di sinergia tra la Prefettura ed i Vigili del Fuoco sempre in prima linea nella gestione delle emergenze. Nel ringraziare il Comandante per l’accoglienza ricevuta, il Prefetto ha rivolto a tutto il personale sincere parole di apprezzamento per l’attività che quotidianamente gli uomini e le donne del Corpo dei Vigili del Fuoco svolgono con grande spirito di abnegazione e sacrificio facendo riferimento anche alle numerose vite umane che i vigili del fuoco hanno tratto in salvo nell’alluvione che ha interessato la provincia di Ravenna dove ha svolto l’incarico di Prefetto prima del suo insediamento a Catanzaro.

Il Comandante Bennardo ha ringraziato SE De Rosa per la cordialità e la vicinanza dimostrata, omaggiandolo del Crest del Comando di Catanzaro.