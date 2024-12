Incidente all’alba, l’auto finisce dentro una casa sfondando il muro d’ingresso: il botto sveglia i vicini e il sindaco chiude la strada per rischio crolli

Spread the love

VICENZA – Alle 6:40, di domenica 15 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Arasella a Isola Vicentina per una verifica statica su una vecchia abitazione a schiera, lesionata durante la notte da un mezzo finito contro l’ingresso della casa.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal distaccamento volontario ha eseguito un sopralluogo, constatando il danneggiamento di parte della muratura della vetusta abitazione, ora diventata ancora più pericolosa.

Sul posto anche il sindaco del comune, che provveduto alla chiusura di una corsia della strada per il pericolo di crollo di parte del manufatto. I carabinieri intervenuti con una pattuglia hanno eseguito dei rilievi per individuare il veicolo e il conducente finito contro la casa, che si è poi allontanato. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 8:30.

