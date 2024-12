VIDEO – Edifici rasi al suolo dal terremoto di magnitudo 7.3 che colpisce Vanuatu

Spread the love

Un terremoto di magnitudo 7,3 ha colpito la capitale di Vanuatu, Port Vila, provocando frane, schiacciando automobili e distruggendo numerosi edifici, tra cui un complesso che ospita numerose ambasciate occidentali.

Ci sono notizie non confermate di decessi, ma l’entità reale dei danni non è ancora chiara, poiché la corrente elettrica e le reti mobili in tutto il Paese restano interrotte.

Dan McGarry, un giornalista che vive a Port Vila, ha detto che le autorità ospedaliere gli avevano detto che almeno una persona era morta. Aveva visto “diverse persone visibilmente, gravemente ferite” fuori dal pronto soccorso.

Vanuatu è un paese soggetto a terremoti, ma il signor McGarry ha dichiarato alla BBC che il sisma è stato percepito come “il più forte… degli ultimi 20 anni”.

Il terremoto ha colpito martedì alle 12:47 ora locale (01:47 GMT).

“I servizi di emergenza saranno impegnati per un po’. Abbiamo attrezzature e capacità limitate qui”, ha detto il signor McGarry, aggiungendo che la polizia del Vila Central Hospital gli aveva detto che una persona era morta e che si prevedeva che il bilancio delle vittime sarebbe aumentato.

Una delle clip dalla pagina Facebook dell’emittente statale VBTC mostrava decine di persone fuori dall’ospedale centrale di Vila , molte delle quali distese sulle barelle in attesa di cure.

Michael Thompson, direttore della compagnia di avventure Vanuatu Jungle Zipline, ha dichiarato all’agenzia di stampa AFP di aver visto cadaveri stesi per le strade.

“Ci sono diversi edifici crollati in città. È in corso una grande operazione di soccorso per liberare le persone che potrebbero essere ancora vive nell’edificio”, ha detto il signor Thompson, in un video separato pubblicato su Facebook.

“Pensavo che il soffitto [della nostra casa] sarebbe crollato”, ha detto alla BBC la moglie del signor Thompson, Amanda.

“Qui abbiamo spesso terremoti, ma non come questo. La casa ha crepe enormi dappertutto, le porte scorrevoli in vetro sono rotte.

“Stiamo avvertendo molte scosse di assestamento, ognuna delle quali ci rende nervosi mentre usciamo di corsa per andare all’aria aperta”, ha detto.

Tuttavia, il signor McGarry ha aggiunto che l’ultimo disastro è qualcosa che la popolazione di Vanuatu “supererà”.

“La gente di Vanuatu affronta disastri naturali ogni anno. È nel nostro sangue. Supereremo anche questa, anche se non senza qualche sofferenza”, ha detto.

Vanuatu, un arcipelago di circa 80 isole di bassa quota nel Pacifico meridionale, si trova a ovest delle Figi e a migliaia di chilometri a est dell’Australia settentrionale.

Il paese si trova in una zona sismicamente attiva ed è soggetto a frequenti terremoti di forte entità e ad altri disastri naturali.